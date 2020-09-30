90 مليون جنيه إسترليني تقرب جادون سانشو من كتيبة مانشستر يونايتد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح نادي مانشستريونايتد الإنجليزي باب المفاوضات من جديد مع نظيره بروسيا دورتموند الألماني لضم جادون سانشو نجم الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» فأن الشياطين الحمر قدموا عرضا ماليا ضخما خلال الفترة الحالية بلغت قميته 90 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لاعب الفريق الألماني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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