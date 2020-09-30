شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يطرد تشيلسي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق توتنهام الإنجليزي لدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بفوزه على ضيفه تشيلسي بركلات الترجيح (5-4) مساء الثلاثاء، بعدما انتهى شوطي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
سجل الألماني تيمو فيرنر هدف تشيلسي، فيما أحرز الأرجنتيني إريك لاميلا هدف التعادل لتوتنهام، وفي ركلات الترجيح، أحرز لتشيلسي كل من تامي أبراهام، سيزار أزبيليكويتا، جورجينيو وإيمرسون بالمييري، وأهدر له مايسون مونت، فيما سجل لتوتنهام كل من إريك داير، إريك لاميلا، بيير إميل هويبرج، لوكاس مورا وهاري كين.
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