شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: مشاركة جاريث بيل في لقاءات توتنهام تتوقف على مستواه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام، أن جاريث بيل الوافد الجديد من صفوف ريال مدريد، سعيد للغاية برحيله عن فريقه السابق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مورينيو خلال تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل»، أن مشاركة جاريث بيل خلال كافة المباريات المقبلة ليس مضمونا كما يعتقد البعض، الأمر يتوقف على مستواه الفني داخل المستطيل الأخضر.