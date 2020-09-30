شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الثلاثاء اصابة مدرب الفريق الاول معين الشعباني وباقي أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد. وأفاد الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بأن نتائج تحاليل فيروس كورونا لأعضاء الجهاز الفني جاءت ايجابية، ليلحق بذلك معين الشعباني ومساعده عثمان النجار والمعد البدني صبري البوعزيزي بالمدرب المساعد الاول مجدي تراوي الذي اعلن عن اصابته بالفيروس في وقت سابق.

وأوضح الترجي ان كامل أعضاء الجهاز الفني حالتهم مستقرة ويخضعون للحجر الصحي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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