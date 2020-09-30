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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصخرة البرتغالية.. مانشستر سيتي يعلن الصفقة الخامسة
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعاقد مع المدافع البرتغالي روبن دياز من بنفيكا بينما انتقل المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي إلى النادي البرتغالي كجزء من الصفقة.
وأضاف مانشستر سيتي، في بيان، أن البرتغالي الدولي دياز (23 عاما) وقع عقدا لستة أعوام مع النادي، من دون ذكر قيمة الصفقة.
وكان بنفيكا قال في وقت سابق الثلاثاء إن دياز انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 68 مليون يورو (79.83 مليون دولار)، بالإضافة إلى 3.6 مليون في صورة إضافات متغيرة.
وسيدفع بنفيكا 15 مليون يورو مقابل ضم أوتامندي.
وشارك دياز (23 عاما) في 137 مباراة خلال 4 سنوات مع بنفيكا، وفاز بالدوري في موسم 2018-2019. وخاض 19 مباراة دولية مع البرتغال وكان ضمن التشكيلة التي فازت بدوري الأمم الأوروبية العام الماضي.
وسيكون دياز خامس لاعب يضمه مان سيتي في الصيف بعد بابلو مورينو، وفيران توريس، ونيثن آكي، وسكوت كارسون.
وفاز أوتامندي (32 عاما) بالدوري الإنجليزي مرتين مع سيتي وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وسيرحل بعد 5 مواسم قضاها في النادي.
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