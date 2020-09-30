شكرا لقرائتكم أحمد حسن: الهبوط لن يلغى هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن لاعب الاهلى والزمالك والإسماعيلى وقائد منتخب مصر السابق، أنه يعتقد بأن الهبوط لن يلغى هذا الموسم في الدوري الممتاز، وذلك بعد استكمال مبارياته وتكافؤ الفرص.
وقال حسن في تصريحات تليفزيونية، الى أن المفترض أن بطولة الدوري تقام بنظام هبوط وصعود، وأن البطولة بدأت بدون أخطاء وبالتالي لازم تنتهي بالشكل الطبيعي المقرر له حسب اللوائح.
وأكد قائد منتخب مصر السابق، أن اللاعب يجب أن يرد دائما من خلال أدائه داخل الملعب، قائلا: "دائما اللاعب يحاول أن يرد ويوصل الرسالة داخل الملعب من خلال اداءه وليس بالسخرية من المنافسين أو على السوشيال ميديا".
وأكمل: "من يريد أن يثبت شخصيته وقيمته يكون من خلال الملعب فقط ولا شيء آخر، لكن اليوم هناك لاعبين يعيشون على الشو وليسوا في مستواهم".
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