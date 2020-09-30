شكرا لقرائتكم وليد عبد اللطيف: الأهلي نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق ان نادي الأهلي هو نادي القرن الحقيق طبقا للإحصائيات والارقام . واضاف عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية؛ ان الارقام والبطولات هي من تمنح الاهلي لقب نادي القرن الحقيقي ، وهذا اللقب يتم منحه طبقا للارقام القياسية التي يحققها اي فريق .

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