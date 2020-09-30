شكرا لقرائتكم مصدر: بيتسو موسيمانى أحد المرشحين لخلافة فايلر مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يعد واحدا من 3 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر وخلافة السويسرى رينيه فايلر الذى سيرحل عن الفريق بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر.

وقال المصدر إن هناك اجتماعا بين بيتسو موسيمانى وباتريس موتسيبى رئيس نادى صنداونز انتهى بالموافقة على رحيل موسيمانى لتدريب الأهلى بصورة ودية، مما يسمح للمدرب بالتفاوض مع الأهلى مصطحبا معه مساعده والمعد البدنى ومحلل الأداء.

وأضاف المصدر أن موسيمانى وطاقمه قاموا بعمل تحليل كورونا استعدادا للسفر للقاهرة، وأضاف المصدر أن هناك 2 مدربين لديهم أولوية عن موسيمانى بالنسبة لإدارة الأهلى فى الوقت الذى ارتفعت حظوظ موسيمانى نظرا لدرايته التامة بفرق أفريقيا كما أنه سبق وأن فاز بالبطولة الأفريقية مع صن داونز.