عبد المنصف: أدرس العمل في منصب المدير الفني بعد إعتزالي

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة أنه سيتجه للعمل في منصب المدير الفني عقب إعتزالي لكرة القدم .

واضاف عبد المنصف في تصريحات تلفزيونية: "بعد اعتزالي لكرة القدم ساتجه لخوض فترات معايشة في احد الاندية الكبيرة لاكتساب الخبرات في منصب المدير الفني بخوض تحربة جديدة لي في عالم كرة القدم".

أبدى محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة سعادته بالوصول الى المباراة رقم 400 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

احتفل نادى وادي دجلة، بمحمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول، بعد أن شارك فى 400 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ليُسجل رقمًا جديدًا له خلال مشاركته فى منافسات الدوري الممتاز، بعدما حرس مرمى فريقه فى أمام سموحة، والتي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وتسلم محمد عبد المنصف قميص دجلة باسمه وعليه رقم 400، احتفالاً بالمشاركة التاريخية التي تحققت أمام سموحة السكندري اليوم.

أضاف محمد عبد المنصف قبل أيام في تصريحات خاصة لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير أن الوصول الى المباراة رقم 400 يأتي بفضل كل الأندية التي شاركت معها عبر مسيرتي وهو أمر أشعر بفخر به بالإضافة الى تقديم كل الشكر للاعبين وكل أفراد المنظومة وعلى رأسهم العمال الذين اعتبرهم لهم دور كبير فيما نصل فيه كلاعبين في كرة القدم.

وقال محمد عبد المنصف إنه لم يفكر في الاعتزال ولا يلتفت الى عامل السن وأن القرار في النهاية لقدرته على العطاء في الملاعب خاصة وأنه استطاع في الفترة الماضية استطاع أن يفقد الكثير من وزنه لمساعدته على التألق في الملاعب.

وشدد الحارس الدولي السابق ان طموحاته في الملاعب لم تتوقف ويتمنى أن يكسر الأرقام القياسية لعدد المباريات خلال المواسم المقبلة.