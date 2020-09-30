أحمد حسن: الظروف ظلمت الجهاز الفني لمنتخب مصر

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جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أنه كان يجب أن يكون الأولوية لمنتخب مصر في توقف أكتوبر.
وقال الصقر خلال تصريحات تليفزيونية: "كان الأولى لمنتخب مصر أن يعسكر في توقف أكتوبر ويخوض مباراة ودية لأنه لم يجتمع مع اللاعبين منذ فترة طويلة".
وأكمل: "الظروف ظلمت الجهاز الفني لمنتخب مصر لكن كان مهم يجمع اللاعيبة ويرى مستواهم".
وشجب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق الهجوم الذي تعرض له خلال عمله في بيراميدز قائلا: اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك.
وأكد الصقر: في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات
وتابع: "مواقف كارتيرون مدرب الزمالك السابق تختلف عن موقف رينيه فايلر مدرب الأهلي مع القلعة الحمراء، كارتيرون فاجئ الجميع خاصة وأنه لم يكن لديه أي مشكلة مع الزمالك وكان يحقق نتائج جيدة والفريق كان مستقر بشكل كبير".
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