شكرا لقرائتكم أحمد سامى: حسام حسن لاعب مميز ولابد أن يكون أساسياً فى منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد سامي المدير الفنى لنادى سموحة، عملت مع فريق طنطا بدون تعاقد وبلا مقابل، وأبلغت فايز عريبى باستقالتى، مضيفا استقالتى من تدريب طنطا ليس لها علاقة بتدريب سموحة، وأدرك أن هناك حالة حزن بسبب طريقة رحيلى عن أبناء السيد البدوى وعملت محاولة لإنقاذ طنطا.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport، عقدى مع سموحة يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مضيفا دعم فرج عامر رئيس النادى بلا حدود، والعمل كمححل ساعدنى على التعرف على إمكانيات سموحة، وتواصلت مع حمادة صدقى قبل أول تدريب فى سموحة.

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وعن التعادل المثير أمام الزمالك قال واجهت الزمالك بعد تعاقدى بـ48 ساعة وأحمد ناجى قيمة كبيرة فى تدريب حراس المرمى، وكان داعم لى فى البدء بالهانى سليمان بعد عودته من الاصابة بفيروس كورنا حيث كانت خبراته وتدريبه فى المنزل وراء الدفع به، لأنه كان حريص على التدريب فى منزله اثناء الاصابة، وشعرت أن الزمالك ضمن الماتش بعد التقدم بثلاثة أهداف وجازفت واختارت المغامرة فى التبديلات والتوفيق كان حليفنا.

وزاد سموحة يضم لعدد كبير من اللاعبين المميزين، ومحمد عبد المنعم وناصر ماهر من أفضل المواهب الصاعدة فى مصر، وأحاول مساعدة ناصر لتقديم أفضل ما يملك، مضيفا حسام حسن يملك الخبرات فى الدورى المصرى ولاعب خبرة فى حتة تانية وهو لاعب مهم جدا فى الفريق وأرى أن يكون من الأساسيين فى منتخب مصر وأتواصل بشكل مستمر مع أحمد أيوب فى جهاز المنتخب الوطنى.

وأتم وادى دجلة من أفضل الفرق التى واجهتها وأحاول حصد أكبر عدد من النقاط، مضيفا سنواجه الاسماعيلى فى الدورى وبعدها بيومين الزمالك فى الكأس مما يزيد الضغوط على اللاعبين.