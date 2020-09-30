شكرا لقرائتكم صحفى سعودي: عرض رسمي من الزمالك لخربين ..وقطر تعطل انتقال البلايلي للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمزة الغامدى الصحفى بجريدة الجزيرة السعودية، أن الزمالك قدم عرضا رسميا لضم عمر خربين من الهلال السعودي مضيفا راتب حربين مليون ونصف دولار سنويا

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport، على قناة on time sport هناك اتصالات مستمرة بين الزمالك والزعيم السعودي ، مؤكدا أن خربين تألق بصورة كبيرة عندما ضمه الهلال فى المرة الاولى.

وأوضح أن تعاقد السوري عمر خربين مع الهلال ممتد للموسم القادم

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وواصل يوسف بلايلي لاعب كبير وجاء الى الاهلى السعودي بطموحات كبيرة ولكنه لم يوفق فى الأخير

وأتم هناك عرض مغري جدا من قطر يعطل انتقال البلايلي الى الاهلى