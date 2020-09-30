شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: الأهلى يفكر فى التعاقد مع مدرب أفريقى خلفا لفايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن الأهلى يفكر فى التعاقد مع مدرب أفريقى لتدريب الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى الذى سيرحل عن تدريب الأهلى عقب مباراة الترسانة مساء اليوم، الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر.

وقال شوبير: الأهلى يفكر فى مدرب أفريقى لخلافة فايلر متوقعاً أن يكون هذا المدرب هو موسيمانى مدرب صن داونز الجنوب أفريقى، وشدد شوبير فى برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت، على أن الأهلى أبلغ فايلر رسمياً برحيله عن الفريق.

أبلغ مسئولو النادى الأهلى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بفسخ العقد بين الطرفين بعد غد، الخميس، فى الأول من أكتوبر المقبل وهى المدة المُحددة بين الطرفين لتجديد العقد أو فسخه دون شرط جزائى.

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وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى أبلغت فايلر منذ قليل بعدم بقائه مع الفريق ورحيله عقب مباراة الترسانة فى الكأس، واكد مسئولو الأهلى لفايلر انه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق فى البطولة الافريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.