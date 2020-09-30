شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: مشفق جدا على حسام البدرى علشان اللاعيبه المحلية استهلكوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى فريق سموحة حالياً، والأهلى ومنتخب مصر السابق،إنه يُشفق على حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب الفراعنة.

وقال ناجى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " البيت الكبير" على قناة الأهلى: مشفق جداً على حسام البدرى، لديان 7 أو 8 لاعبين محترفين، والبقية من الدورى المحلى، والمحليين دول " خلصوا" كل يومين ماتش، والمركز الوحيد المميز فى المنتخب هو حراسة المرمى، وهناك 9 أو 10 حراس يمكنهم تمثيل المنتخب.

واصل: بالتأكيد هناك الشناوى فى الأهلى، وفى الزمالك على الأقل هناك جنش وأبو جبل، وعامر عامر وأحمد يحيى، وعماد السيد، ومحمود جاد حارس إنبى لديه شخصية مرعبة، والهانى سليمان والمهدى سليمان وهناك آخرين أيضاً.

واختتم: أحياناً أكون بحاجة إلى استهلاك الوقت من جانب الهانى سليمان ولكن بالطريقة التى لا تضعه فى خطأ بحيث يحصل على إنذار، وهو لا يبتسم كثيراً وأشبهه بأوليفر كان.

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من جانبه، تحدث المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن طموحات فريقه فى الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدورى العام، بعد تقدمه فى جدول البطولة.

وقال فرج عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى، أحمد سامى مدرب شاب وواعد وتحدث مع اللاعبين بلغة قريبة من عقليتهم، واستطاع أن يكمل ما بدأه حمادة صدقى وكنت أتابعه من فترة ولى الشرف بالعمل معه.

وأكد فرج عامر، المكافآت بالتأكيد تساهم فى تحفيز اللاعبين، ولكن مهما قدمنا من شغل إدارة لن يكون له معنى إذا لم يكن هناك جهاز فنى لديه طموح يخلق حالة من التجانس بين اللاعبين، مضيفا: المركز الرابع صعب جداً بالنسبة لنا لأننا فوقنا متأخر ولكننا نلعب على المركز الخامس، وأعتقد أنه يمنحنا فرصة اللعب بالبطولة العربية.