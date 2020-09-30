شكرا لقرائتكم سفير مصر فى المغرب: الأهلى والزمالك يصلان 12 و 13 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن ناديى الأهلى والزمالك من من المتوقع وصولهما يومى 12 و 13 اكتوبر ، الى المغرب لخوض مباراتى الوداد المغربي و الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport قائلا الامور فى المغرب تسير فى اتجاه ايجابي رغم ازمة كورونا ، وهناك تواصل مع الاهلى والزمالك من اجل انهاء الترتيبات الخاصة بوصولهما إلى الدار البيضاء.

وواصل الزمالك يصل الى المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي". ولدينا تواصل مع مسئولي الزمالك من الموسم الماضي بعدما لعب في الكونفدرالية 3 مرات، النادي يفاضل بين فندقين للإقامة فيما بينهم أحدهما خارج المدينة بمسافة قليلة، بينما ملعب التدريب سيتحدد وفق اختيار الفندق وبالتنسيق مع الاتحاد المغربي والسفارة المصرية".

أوضح أشرف إبراهيم: "من الصعب تواجد جمهور في مباراة الرجاء ضد الزمالك بسبب ظروف كورونا، توجد حالة طوارئ صحية في المغرب ويمنع تواجد 20 فرداً ويوم 9 أكتوبر سيتم تحديد حالة الطوارئ من عدمه".

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وعن توقعاته للمباراة أكد أشرف إبراهيم: "الزمالك والرجاء عارفين بعض كويس وحافظين مصادر قوتهم وضعفهم لكني متفائل بالأبيض لأنه استطاع في المباريات الثلاث أن يحقق الفوز والتعادل في مباراتين بينما خسر مباراة واحدة بعدها توج باللقب من برج العرب".

وتابع إنه من الصعب سفر نادي الأهلي والزمالك التواصل إلى المغرب من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، على متن نفس الطائرة.

وأكد: "الزمالك يتواصل معي بشكل واتفقنا على سفره على متن طائرة خاصة أما الأهلي فلم يتواصل معي حتى الآن ومن خيراتي في التعامل مع الأهلي فهو معتاد على التواصل في الأوقات الأخيرة وليس مبكرًا على عكس الزمالك".

وتابع: "الأهلي والزمالك من الصعب سفرهم على متن نفس الطائرة بسبب ظروف مباريات الفريقين في الدوري المصري فالأهلي سيلعب مباراة بعد الزمالك عقب 24 ساعة وهذا السبب يصعب من انتقال الفريقين على متن نفس الطائرة، بالإضافة إلى امتلاك الفريقين بعض المرافقين أمثال الإداريين والعمال وأعضاء مجلس الإدارة".