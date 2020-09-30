شكرا لقرائتكم كيف يرى الصقر رحيل كارتيرون ومصير فايلر ومستقبل باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شجب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق الهجوم الذي تعرض له خلال عمله في بيراميدز قائلا: اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك.

وأكد الصقر: في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات

وتابع: "مواقف كارتيرون مدرب الزمالك السابق تختلف عن موقف رينيه فايلر مدرب الأهلي مع القلعة الحمراء، كارتيرون فاجئ الجميع خاصة وأنه لم يكن لديه أي مشكلة مع الزمالك وكان يحقق نتائج جيدة والفريق كان مستقر بشكل كبير".

وشدد على أن فايلر وضعه مختلف لأنه كان يوجد مؤشرات تؤكد أنه قد يرحل عن الأهلي لأسباب مختلفة.

وكشف قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي سبق وعرض عليه تولي منصب مدير الكرة عندما كان محمود طاهر رئيسًا للنادي، موضحا: "الأهلي عرض علي منصب مدير الكرة لكن وقتها كان مارتن يول سيرحل، ولم تكن الرؤية واضحة بشأن المدير الفني الجديد للأهلي".

وواصل: "لم أرفض تولي المنصب لكن عدم وضوح الرؤية تسبب في عدم اكتمال الأمر".

وأفاد أنه مستعد للعمل في الأهلي أو الزمالك إذا عرض عليه المنصب الذي يليق باسمه وقيمته مشيرًا إلى أنه يعمل باحترافية في أي مكان يتواجد فيه.

وأوضح أن هناك مثالية من الزمالك في التعاقد مع باتشيكو رغم هروبه من قبل، موضحا أن الزمالك تصرف بشكل جيد في ملف المدير الفني خلفا لكارتيرون.

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وأكمل أن باتشيكو عاش أجواء نادي الزمالك من قبل على الرغم من تغير اللاعبين المتواجدين حاليا ولكنه على علم بالوضع الحالي داخل الفريق.

وألمح إلى أن الوقت ليس كافي للمدير الفني الجديد للأهلي قبل إفريقيا.، كاشفا: "الوقت المتبقي على نص نهائي دوري الأبطال ليس كافيا لأي مدرب جديد للأهلي، خاصة اذا لم يكن على دراية بالكرة المصرية".

وأكمل: "يجب أن يكون هناك مدرب يمنحه تقرير ملخص الموضوع كله وتفاصيل الفريق، لذا يجب أن يكون المدرب العام بالجهاز الجديد مصري، وأعتقد أن المدرب العام هو من سيقود الأهلي بشكل فعلي في نصف نهائي إفريقيا".

ويرى الصقر ان الاهلي لن يتأثر حال رحيل فايلر، موضحا أن فايلر حقق نجاحات مع الأحمر ولكنه لا يتعامل بذكاء الفترة الاخيرة.

واردف: المدرب الاجنبي دائما طموحه كبير، شيء غريب ان ينوي فايلر الرحيل قبل شهر من نهاية بطولة كبيرة من الممكن ان يفز بها.

وتابع: كنت متوقع ان يستمر فايلر لنهاية دوري الابطال، ارى ان الاهلي مؤخرا مستواه اصبح اقل بسبب قلة اهتمام اللاعبين.

واتم كلماته: الزمالك لن يتاثر برحيل كاريترون، والاهلي ايضا لن يتأثر برحيل فايلر، عليه توجيه الشكر له.