شكرا لقرائتكم الصقر: الكرة في مصر هواية.. والأهلي والزمالك يعانيان ماديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أن كرة القدم في مصر هواية.

وقال حسن في تصريحات تليفزيونية: "كرة القدم في مصر هواية وليست صناعة، والأهلي والزمالك أصبحا يعانيان ماديا.

وعن تقنية الفيديو قال: إضافة جيدة لكن بها عدة مشاكل، لكنلابد من تشفير الدوري لتقوية صناعة كرة القدم".

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وتابع: نحتاج 7 ملايين مصري للاشتراك في باقة الدوري بعد تشفيره، إذا كانت قيمة الاشتراك 50 جنيه شهريًا سيتحقق عائد كبير.

في سياق متصل، نجح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لبطولة كأس مصر اعتبارا من الموسم الحالي 19/2020 ضمن البطولات المسموح لها بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مبارياتها .

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه الترسانة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الـ١٦ من بطولة كأس مصر، تأهل الأهلي لهذا الدور بعد فوزه على فريق بني سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن يواجه فيها الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد اطاحته بانبي عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الشواكيش المباراة بركلات الترجيح.