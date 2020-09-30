شكرا لقرائتكم شوبير يروى تفاصيل مشهد النهاية بين الأهلى وفايلر وموسيماني البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد شوبير، أن شهر العسل بين الأهلى وفايلر، رغم أنه كان سيمتد إلى سنوات مؤكدا أن هزيمته من الزمالك لم تكن مشكلة للأحمر.

وأضاف فى تحليل خلال برنامجه ملعب on time sport، على قناة on time sport، أزمة فايلر مع الأهلى بدأت منذ فترة كورونا والأهلى وفر طائرة خاصة لنقله إلى مينونخ ومنها إلى سويسرا إلا أنه منذ عودته وهو مشوش .

تابع فايلر مدرب ممتاز وطور من أداء النادى الأهلى ونتائج الأهلى ليست سئية ولكنه حسم الدورى قبل 7 جولات، مضيفا فايلر صمم على السفر فى 1 اكتوبر ورفض التوقيع على عقد جديد والمشكلة فى وكيل فايلر الاجنبى الازمة الكبيرة وليس فايلر والتفاهم بين السويسرى والأهلى كان ممتاز وحتى الان يفعل ما يريد على الرغم من رحيله اليوم

وأكد أن الانفصال بين الأهلى وفايلر سيكون بهدوء وسيتم اليوم والأهلى بدأ يجهز نفسه على اختيار خليفة السويسرى مؤكدا اسم مانويل جوزيه ليس مطروحا ويكتفى بالتحليل على حساب التدريب.

ويعتقد أن هناك 3 حلول الأول مدرب إفريقى له خبرة وتاريخ وبطولات فى افريقيا وفى الغالب سيكون موسميانى مدرب صن دوانز الجنوب افريقى لانه يمتلك خبرات ويعرف اندية الوداد والزمالك وكذلك الرجاء

واستكمل الحل الثانى سيكون مدرب أوربى سواء من التشيك أو هولندا أو البرتغال الا أن حل المدرب المحلى وهو الثالث سواء محمد يوسف أو عماد النحاس يبقى مستبعد.

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قال الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يفكر فى التعاقد مع مدرب أفريقى لتدريب الفريق خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الحالى الذى سيرحل عن تدريب الأهلى عقب مباراة الترسانة مساء اليوم،الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر، قائلاً: الأهلى يفكر فى مدرب أفريقى لخلافة فايلر متوقعاً أن يكون هذا المدرب هو موسيمانى مدرب صن داونز الجنوب أفريقى، واالأهلى أبلغ فايلر رسمياً برحيله عن الفريق.

أبلغ مسئولو النادى الأهلى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بفسخ العقد بين الطرفين بعد غد، الخميس، فى الأول من أكتوبر المقبل وهى المدة المُحددة بين الطرفين لتجديد العقد أو فسخه دون شرط جزائى.

وعلم "الخليج 365" أن إدارة الأهلى أبلغت فايلر منذ قليل بعدم بقائه مع الفريق ورحيله عقب مباراة الترسانة فى الكأس، واكد مسئولو الأهلى لفايلر انه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق فى البطولة الافريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة وأنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.