شكرا لقرائتكم ميار شريف: ترتيبى تقدم إلى أول 150 لاعبة فى العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت ميار شريف، بطلة التنس المصرية ، فخورة بحمل علم مصر فى بطولة عالمية وسعيدة جدا باهتمام المصريين و كنت مستعمتة باللعب ولكنى فقدت الجمهور حضور، وكنت أتمنى حضور الجمهور فى مباراة اليوم ولكن بعد كورونا ستمتلئ الملاعب بالجماهير

وأضافت فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport، القرعة كانت قاسية وصعبة فى بطولة رولان جلاس ولكنى لعبت بدون اى ضغوط وكنت أسعى للفوز كنت أنوى الفوز وليس لعب مباراة جيدة فقط ، ولكن الخبرة حسمت المنافسة

وعن توجيه محمد صلاح لها النصائح قالت ميار لا لم يحدث وأتمنى أن يفعل ذلك سيكون لطيفا جدا، أود أن أسأله كيف كسر حاجز الإيمان بما يفعله أو أن يكون أول من يحقق شيئا كبيرا كشخص قادم من مصر وكيف مر بذلك؟ وما هي مراحل الوصول إلى النقطة التي وصل إليها الآن؟

واستكملت صلاح من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وإن شاء الله أكون أيقونة مثله، لماذا لا أفوز ببطولة رولان جاروس؟ كل ما احتاجه الخبرة، بدأت من الصفر عقب تخرجي من الجامعة ووصلت لمركزي هذا خلال سنة ونصف.

وواصلت احترفت التنس فى سنة ونصف فقط وسأبذل قصارى جهوردى من أجل تحقيا إنجاز فى أولميباد طوكيو مؤكدة أن تاجيل الأولميباد فى صالحها لزيادة الخبرة والتدريب مضيفا أن تألق التونسية أنس جابر كان دافع لى من أجل الوصول لما حققته ومستواها يتقدم وستطور دائما

وتابعت من الصعب توقع وتكهن اسم بطل وبطلة رولان جلاس، مضيفة الالمانية شيتفى جراف مثلى الأعلى فى التنس، وعن بدايتها قالت أقيم فى اسبانياا منذ عام ونصف بعد انتهاء الدراسة فى الويالات المتحدة، وصعوبة انتقال مدربي لمصر سبب الاقامة فى اسبانيا

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وأختتمت ترتيبى تقدم إلى أول 150 لاعبة فى العالم وحلمى الاول الوصول الى أول 100 لاعبة فى العالم مضيفة أاحلامى أكبر بكثير وأحتاج الى الخبرة لحسم بطولة كبري وكنت أحلم باللعب فى بطولة كبري وبدأت بعد تخرجى من الجامعة وبعد سنة ونصف من الاحتراف

وواجهت ميار التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.

وفازت اللاعبة المقاتلة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

وقالت ميار: "لا أعتقد أني قدمت أفضل ما لدي، وأعتقد أنه كان بإمكاني القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل".

وواصلت: "لكنك تعرف ماذا؟ أودع البطولة بشكل إيجابي، متحمسة للعمل بجدية أكبر، لأنني رأيت مستوى البطولة ورأيت أنه رغم عدم تقديم أفضل ما لدي كنت قريبة من الفوز على واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، لذلك سأواصل العمل بجدية أكبر".

وأردفت: "لا زلت أملك مساحة كبيرة للتطوير والتحسن ما يمنحني المزيد من الأفضلية والدافع، ولا أستطيع الانتظار للعودة للملعب والتدريب والعمل بجدية أكبر، للعودة واللعب على هذا المستوى".