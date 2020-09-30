المصرية ميار تخسر بشرف وتودع رولان جاروس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانت المصنفة الثانية، التشيكية كارولينا بليشكوفا أمام المصرية ميار شريف لبلوغ الدور الثاني من بطولة رولان جاروس ، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبها عليها 6-7 (9-11)، 6-2 و6-4..

وأهدرت بليشكوفا التي بلغت نصف النهائي عام 2017 ثماني نقاط لحسم المجموعة الأولى أمام ميار شريف المصنفة 172 عالمياً التي أصبحت أول مصرية تشارك في الدور الرئيسي لإحدى بطولات الجراند سلام.

وكانت هذه المشاركة الثانية فقط لشريف (24 عاماً) في منافسات رابطة المحترفات «دبليو تي ايه»، بعد أولى في دورة براغ في أغسطس الفائت.

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وبعد أن نجحت شريف المولودة في القاهرة والمتأهلة من التصفيات في خطف المجموعة الأولى لصالحها بشوط فاصل «تاي بريك»، فرضت بليشكوفا إيقاعها في المجموعة الثانية التي أنهتها لصالحها 6-2.

إلا أن المصرية رفعت إيقاعها في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تخسر إرسالها في الشوط السابع الذي كان كافياً للمصنفة رابعة عالمياً لحسم المباراة بعد ساعتين و15 دقيقة .

وتلتقي بليشكوفا في الدور التالي مع اللاتفية ييلينا اوستابينكو حاملة لقب 2017 التي تغلبت على الأمريكية ماديسون برنغل 6-2 و6-1.