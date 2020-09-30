شكرا لقرائتكم خبر عن سامي خضيرة ينهي مشواره مع يوفنتوس الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
بدأ النجم الألماني سامي خضيرة (33 عاماً) غالباً أسبوعه الأخير في ناديه اليوفنتوس الإيطالي، ولم يلعب مدافع الوسط في عام 2020 سوى 28 دقيقة في مباراة كأس أمام الميلان وعلق مدربه بيرلو: «تحدثت مع خضيرة ونحن نقيم وضعه وسنخرج بأفضل الحلول المناسبة لكلا الطرفين».
وسبق لإدارة اليوفي أن لمحت في الأسابيع الأخيرة إلى أن بطل عالم 2014 لن يكون ضمن حملة الفريق موسم 2020-2021 وشوهد وهو يتمرن غالباً بشكل منفرد.
وسيقتدي خضيرة بزميليه هيجواين وماتويدي في إنهاء عقده مقابل استلام جزء من أجر العام المتبقي من عقده، ودارت شائعات في الصيف عن إمكانية عودة نجم ريال مدريد السابق لألمانيا، لكن لا شيء مؤكد حتى الآن.
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