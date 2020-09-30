مواجهة معقدة لريال مدريد مع بلد الوليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى ريال مدريد، للبناء على الفوز المهم الذي حققه في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، حين يواجه بلد الوليد المتعثر، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الليجا.

ويحتل الفريق الملكي، المرتبة السادسة في الدوري الإسباني، ب4 نقاط من مباراتين، فيما يأتي منافسه في المركز 16 برصيد نقطتين فقط من 3 مواجهات.

وانتصر الريال بشق الأنفس في الجولة الماضية على ريال بيتيس (3-2)، فيما تعادل بلد الوليد مع سيلتا فيجو بهدف في لكل منهما.

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وفي إطار منافسات الجولة نفسها، تقام اليوم ثلاث مباريات أخرى، فيستضيف فياريال نظيره ديبورتيفو ألافيس، ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على هويسكا، ويستضيف إيبار نظيره إلتشي، ويستهدف الميرنجي هذا الموسم الحفاظ على اللقب الذي أحرزه في الموسم الماضي، بينما يريد بلد الوليد تحسين المرتبة 13 التي أنهى بها الليجا السابقة.

وأكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض المواجهة، وقال، خلال المؤتمر الصحفي: «بلد الوليد منافس مُعقد يمكنه أن يؤذينا داخل أو خارج ملعبنا، وما يتعين علينا القيام به هو اللعب بشكل جيد، ومواصلة اللعب بنفس الدافع الذي كنا عليه العام الماضي».

وبسؤاله عن عدم اعتماده على فينيسيوس ورودريجو معاً، أجاب: «هذه الأسئلة تجعلني أضحك، فهذا ريال مدريد وأنا مع اللاعبين كل يوم، وهذا هو واقع النادي، فهناك من يلعب بشكل أكثر أو أقل، وأريد الفوز وهم لاعبون صغار، وحين تكن في عمر ال21 عاماً فأنت تلعب أو لا تلعب».