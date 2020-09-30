النصر والأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصطدم النصر السعودي بمواطنه الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء، على استاد السد في الدوحة، في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم.

يدخل النصر، وصيف 1995، اللقاء بنفس العناصر التي شاركت في المباراة الماضية أمام مواطنه الآخر التعاون، وقال مدربه البرتغالي روي فيتوريا: «ستكون المباراة صعبة، نحن ندرك ذلك لأننا لعبنا ضد الأهلي في الدوري السعودي، ونعرف قدراتهم جيداً».

ويطمح الأهلي وصيف البطولة في 1986 و2012، إلى تجاوز منافسه القوي والظهور بصورة مختلفة عما كان عليها في مبارياته الماضية، التي لم يكن خلالها في أفضل حالاته وتلقى خلالها هزيمتين توالياً، قبل أن تبتسم له ركلات الترجيح أمام شباب الأهلي.

وقال مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش: «لم أفضل أي فريق لمواجهته قبل القرعة لأن كل الفرق قوية، لكن جاءت نتيجة القرعة مثيرة لأننا سنواجه فريقاً سعودياً».