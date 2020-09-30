بايرن ميونيخ يواجه دورتموند على كأس السوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى حامل اللقب، بروسيا دورتموند، إلى إيقاف زحف مواطنه بطل أوروبا بايرن ميونيخ الفائز بأربعة ألقاب الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والأوروبي، وذلك عندما يتواجهان على ملعب «أليانز أرينا» في الكأس السوبر الألمانية في نسختها الحادية عشرة خلف أبواب موصدة اليوم.

وتجمع الكأس بين بطلي الدوري والكأس، غير أن فوز بايرن حامل لقب الدوري في الأعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضاً على حساب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.

وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح الدوري، غير أن توقف المباريات وإعادة جدولتها في مواعيد لاحقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حال دون إقامة المباراة في موعدها الاعتيادي، على أن تجري هذا الموسم بعد مرور مرحلتين من ال «بوندسليجا».

ويواجه دورتموند الجريح بعد خسارته أمام أوغسبورغ صفر-2 في المرحلة الثانية من الدوري، غريمه بايرن الذي سقط بدوره في المرحلة ذاتها أمام مضيفه هوفنهايم 4-1، ليلحق الأخير به خسارته الأولى منذ نحو 10 أشهر.

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وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ منذ سقوطه أمام بروسيا مونشنغلادباخ 1-2 في السابع من ديسمبر الماضي، كما هي الخسارة الأولى له بقيادة مدربه هانزي فليك في جميع المسابقات منذ ديسمبر الماضي.

ولم تكن حال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر أفضل من نظيره فليك، إذ وجد بدوره صعوبة في تقبل الهزيمة أمام أوغسبورغ وقال: «لقد خاب ظننا لخسارة المباراة، علينا إعادة ضبط الأمور بشكل واضح وأن نكون واقعيين، أمامنا الكثير من العمل، ولا أريد إهدار الوقت بالتفكير، تمهيداً للمواجهة المرتقبة أمام بايرن.

ويخوض بايرن ودورتموند المسابقة للمرة السابعة لكل منهما منذ أن تقرر إقامتها مجدداً في عام 2010، حيث أحرز الأول اللقب خمس مرات مقابل ثلاث للثاني، علماً بأن«العملاق البافاري»يملك الرقم القياسي لعدد الانتصارات مع 7 ألقاب.

وكان دورتموند أحرز لقبه السادس في السوبر الموسم الماضي على ملعبه «سيغنال إيدونا بارك» على حساب بايرن ذاته بفضل هدفي الإنجليزي جايدون سانشو والإسباني باكو ألكاسير، منهياً هيمنة بافارية على الكأس استمرت ثلاثة أعوام متتالية.