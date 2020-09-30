شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعلن ضم راموس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي شباب الأهلي تعاقده مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس قادماً من نادي التعاون السعودي، وبات راموس رابع اللاعبين الأجانب في قائمة شباب الأهلي التي ستخوض المنافسات المحلية، والتي تضم الثلاثي البرازيلي كارلوس إدواردو وليوناردو دا سيلفا ولياندرو دا سيلفا، إذ سيتم رفع اسم اللاعب ليوناردو بعدما أجرى عملية جراحية ستبعده عن الفريق حتى نهاية الدور الأول من الدوري.

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