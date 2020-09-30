المهيري: الحمرية ليس المرشح الأول للصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

ينتظر أن يخضع ظهير فريق الحمرية علي درويش إلى عملية جراحية الأسبوع المقبل، بسبب تعرض اللاعب لإصابة في الرباط تتطلب تدخلاً جراحياً، ويتوقع أن يغيب درويش حتى نهاية الدور الأول على الأقل، كما ستغيب الإصابة زميله علي البلوشي لستة أسابيع على الأقل، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

قال ماجد المهيري مشرف فريق الحمرية إن ناديه لن يتعاقد مع لاعب جديد لتعويض غياب الثنائي، وذكر أن البديل موجود، مشيراً إلى عودة خليل الظهير الأيسر ووجود أكثر من لاعب يمكنه اللعب في هذا المركز.

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وعن إعداد العنابي، ذكر أنه يسير بصورة جيدة، لكنهم يتدربون ويخوضون مباريات ودية ولا يعلمون ما مصير بطولة الكأس ولا حتى الدوري، وأوضح: «نحن نقوم بما يجب علينا القيام به، ونجهز فريقنا حتى يكون في أتم الجاهزية عندما تنطلق المنافستان».

وأضاف: «كان هناك معسكر ناجح والآن نؤدي تجارب مفيدة.. واللاعبون يتسابقون لتقديم أفضل مردود من أجل إقناع المدرب واقتحام التشكيلة والأجواء العامة مبشرة».

وأكد المهيري أن شكل الفريق ومستواه الحقيقي سيظهر في الدوري والمنافسات الرسمية وليس التجارب الودية التي قال إنها ومهما كانت لن تكون مقياساً حقيقياً.

ورفض المهيري اعتبار الحمرية المرشح الأول للصعود، وقال: «لسنا المرشح الأول، نحن ضمن المرشحين إلى جانب خمسة أو ستة فرق أخرى، فالإمارات والعروبة والبطائح والحصن ودبا الفجيرة كلها فرق مرشحة وحتى الفرق الأخرى جاهزة واستعدت وتعاقدت مع لاعبين جيدين، والدوري سيكون صعباً على الجميع وستكون هناك مفاجآت كبيرة فيه».