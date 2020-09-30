إنتر يتطلع إلى فوز ثانٍ.. ولاتسيو وأتالانتا في لقاء الطامحين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحل أتالانتا ضيفاً على لاتسيو الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في لقاء بين فريقين فرضا نفسيهما منافسين جادين على اللقب الموسم الماضي، فيما يحل إنتر ضيفاً على بينيفينتو الصاعد إلى دوري الأضواء.

ويسعى إنتر، الذي حل وصيفاً ليوفنتوس البطل الموسم الماضي بفارق نقطة يتيمة، لتحقيق فوزه الثاني بعد فوز أول صعب جداً على ضيفه فيورنتنيا (4-3) في المرحلة الثانية وذلك عندما يحل على بينيفينتو بطل «سيري ب».

وقد يمنح المدرب أنتونيو كونتي مكاناً في التشكيلة الأساسية للتشيليين ارتورو فيدال القادم من برشلونة الإسباني هذا الموسم واليكسيس سانشيس والمغربي أشرف حكيمي القادم من ريال مدريد الإسباني، اللذين دخلوا من مقاعد البدلاء أمام فيورنتينا في الشوط الثاني وساهموا في قيادة الفريق للفوز وتسجيل هدفين في آخر ثلاث دقائق من اللقاء.

إلا أن خصمه الصاعد إلى دوري الأضواء بقيادة المدرب فيليبو انزاجي نجم ميلان السابق لن يكون نداً سهلاً، بعد أن حوّل تأخره صفر-2 أمام مضيفه سمبدوريا السبت إلى فوز 3-2 في موسمه الثاني فقط في «سيري أ» بعد 2017-2018.

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وفي مباراة أخرى، يحل أتالانتا ضيفاً على لاتسيو في مباراة قوية بين الفريقين الوحيدين إلى جانب إنتر اللذين هددا عرش يوفنتوس الموسم الفائت، بعد أن حلا في المركزين الثالث والرابع توالياً بفارق خمس نقاط فقط عن فريق «السيدة العجوز» (أتالانتا ثالثاً بفضل المواجهتين المباشرتين).

ويقود لاتسيو هداف الدوري في الموسم الماضي تشيرو ايموبيلي وصاحب الحذاء الذهبي الأوروبي (36 هدفاً) الذي جدد عقده مع نادي العاصمة حتى عام 2025.

ويدرك لاتسيو مدى صعوبة المهمة أمام أتالانتا الذي أعلن عن نواياه منذ بداية الموسم بتفوقه 4-2 على تورينو، هو الذي قدم كرة قدم استثنائية الموسم الماضي بقيادة مدربه جان بييرو غاسبيريني وكان صاحب أفضل سجل تهديفي في الدوري (98 هدفاً) وبلغ ربع نهائي دوري الأبطال من أول مشاركة له في البطولة.

وفي المباراة الثالثة، يلتقي سبيتسيا الوافد الجديد إلى دور الأضواء مع مضيفه أودينيزي، وكان سبيتسيا الذي يخوض «سيري أ» للمرة الأولى في تاريخه طلب من الرابطة إرجاء مباراته في المرحلة الأولى، لكسب المزيد من الراحة بعد أن انتهت مباريات الهبوط والصعود في 20 أغسطس الفائت، وفق ما أفادت تقارير محلية.