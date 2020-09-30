بوجاتشار يقود فريق الإمارات للدراجات في سباق أردين الكلاسيكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود النجم تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات وبطل جولة فرنسا الأخيرة للمشاركة في الجولات العالمية من جديد، ليخوض سباق «لا فليش والون» في 30 سبتمبر الجاري، حيث يقام سباق اليوم الواحد الكلاسيكي، والذي يمتد على 202 كم، في منطقة أردين ببلجيكا، في مرحلة استثنائية تشهدها رياضة الدراجات.

وعن المشاركة والعودة إلى السباقات بعد الانتصار الكبير قال بوجاتشار: «حققت نتيجة رائعة في جولة فرنسا، وأعود الآن إلى لياقتي البدنية المعتادة، وأضع نصب عيني تحقيق نتيجة طيبة في نهاية الموسم، سأحاول كالعادة تحقيق أفضل النتائج، لكنني مستعد أيضاً للتضحية من أجل زملائي في الفريق، كما فعلت في بطولة العالم».

ويقود بوجاتشار تشكيلة من سبعة دراجين، تجمع بين المواهب الشابة والخبرة الطويلة، وذلك تحت إدارة الثنائي الأسترالي آلان بايبر ونيل ستيفنز، وتضم معه التشكيلة كلا من أندريس كاميليو آرديلا (كولومبيا)، وروي كوستا (البرتغال)، وسيرجيو لويس هيناو (كولومبيا)، وكريستيان كاميلو مونوز (كولومبيا)، ويان بولانك (سلوفينيا)، وإدوارد رافاسي (إيطاليا).

كما سيجتمع الفريق نفسه بعد عدة أيام لخوض ثاني سباقات أردين الكلاسيكية وثالث سباق للفريق بهذه التشكيلة، وهو سباق لييج باستون لييج (4 أكتوبر).

وتضم النسخة 106 من سباق «لا دوايين» 11 مسافة تسلق يبلغ مجموع ارتفاعها 4,000 متر على مسار بطول 256كم، كما تشهد نهاية السباق تغييراً جديداً، حيث تم استبدال نهاية مستوية في وسط مدينة لييج بالنهاية التي كانت في آنس، ما يجعل من السباق ساحة مفتوحة أمام منافسات الدراجين المشاركين في السباق يوم الأحد المقبل. (وام)