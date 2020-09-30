حمدان بن راشد يستقبل إدارة نادي النصر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، الثلاثاء، بقصر سموه في زعبيل، أعضاء مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، يتقدمهم أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعبدالرزاق الهاشمي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، بجانب الجهاز الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حيث قدموا التهاني والتبريكات لسموه بمناسبة عودته سالماً مُعافى إلى البلاد عقب نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسموه، مُعربين عن سعادتهم المتجددة بلقاء سموه والذي يُشكل دائماً دافعاً ودعماً استثنائياً للفريق.

وقال سمو رئيس النادي موجهاً حديثه للحضور: «أشكركم على هذه الزيارة، وأبشركم أنا بخير، والحمد لله، وأتمنى منكم أن تواصلوا العمل والتقدم لرفعة نادي النصر حتى يكون دائماً في القمة».