كلباء يواجه الوصل في البروفة الأخيرة

يواصل فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء تحضيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا وبمشاركة كافة اللاعبين، ومن المنتظر أن يودي الفريق مساء الخميس تجربة ودية جديدة أمام مضيفه الوصل على ملعب الأخير، وتعد التجربة الثامنة ضمن البرنامج الإعدادي لفرقة النمور.

وأعرب المدرب داسيلفا عن ارتياحه للمستوى الفني الجيد الذي وصل اليه غالبية اللاعبين، بجانب التصاعد الملحوظ في المردود البدني، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية من التحضير مهمة للغاية لهضم الخطط والأداء التكتيكي فضلاً عن رفع معدلات التجانس والانسجام في صفوف الفريق وتطوير المهارات الفردية للاعبين، لافتاً إلى أن تجربة الوصل ستكون البروفة الأخيرة للفريق قبل الانخراط في الاستحقاقات الرسمية والتي يستهلها النمور بلقاء الجزيرة في انطلاقة مسابقة كأس الخليج العربي.