الدوري الإماراتي ينطلق 16 أكتوبر.. ومسابقة الهواة تبدأ 13 نوفمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، انطلاق المسابقات الكروية للموسم الرياضي 2020-2021 بدءاً من يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمسابقة كأس الخليج العربي، تليها مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى يوم 9 أكتوبر.

واعتمدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد انطلاق منافسات الموسم الرياضي 2020-2021 بدءاً من يوم 9 أكتوبر المقبل بمباريات التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى.

كما قررت الرابطة إقامة مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري الخليج العربي بداية من 16 أكتوبر المقبل، فيما ستنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى بدءاً من 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتنتهي يوم 24 إبريل/ نيسان 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الثلاثاء، عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة أحمد يوسف بن درويش ،عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد سعيد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى المطروشي أعضاء اللجنة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات.

واعتمدت اللجنة موعد انطلاق الموسم الرياضي للفريق الأول اعتباراً من يوم 9 أكتوبر بإقامة الجولة الأولى لمباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى والتي ستنتهي يوم 7 نوفمبر المقبل.

واطلعت اللجنة على المواعيد المخصصة لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس رئيس الدولة في أجندة مباريات الموسم المعدة من قبل رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع اتحاد الكرة، حيث تقرر اعتماد يومي 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول 2020 موعداً لإقامة مباريات دور الـ16 على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 21 و22 من الشهر ذاته مع تكليف إدارة المسابقات بإصدار جدول المباريات في ضوء مواعيد مباريات الأندية المشاركة في مسابقة دوري الخليج العربي.

واعتمدت اللجنة أيضاً نتائج الاختبار التقييمي الذي عقدته للمراقبين والمنسقين عقب انتهاء ورشة العمل التي نظمتها اللجنة يومي 7 و8 سبتمبر/ أيلول، والتي شهدت مشاركة 38 مراقباً ومنسقاً، بينهم مراقبان مستجدان.

كما تقرر إيقاف تدريبات فرق الأشبال تحت 12 سنة، ومدارس الكرة في جميع الأندية اعتباراً من، الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر حتى إشعار آخر.

من جهته، أشاد أحمد يوسف بن درويش رئيس لجنة المسابقات، بالجهود المبذولة من الجهات المختصة بالدولة في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين، ومقيمين، مشيداً كذلك بالتزام جميع الأندية بتطبيق البروتوكول المعتمد خلال التدريبات والمباريات الودية.

وأوضح ابن درويش أن اللجنة ستنظم ورشة عمل لممثلي أندية الدرجة الأولى، الأحد،، لمناقشة كل الأمور التنظيمية المتعلقة ببروتوكول عمليات المباريات، وشرح آخر التعديلات التي طرأت على لوائح المسابقات.