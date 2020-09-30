شكرا لقرائتكم خبر عن نور صبري ينضم رسمياً إلى نفط ميسان العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلن المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان العراقي،انضمام حارس مرمى المنتخب العراقي الأول السابق نور صبري إلى صفوف الفريق الأول تحت إشراف المدرب رزاق فرحان.
وذكر المكتب أن «الإمبراطور» نور صبري وقع على كشوف فريق نفط ميسان وانخرط في التدريبات مع «فرسان المملكة»، وهو الاسم الذي يطلق على فريق نفط ميسان.
يذكر أن نور صبري كان في الموسم الماضي قد أعلن اعتزاله اللعب بشكل نهائي والتوجه إلى تدريب حراس مرمى فريق نفط الوسط، إلا أن تولي المدرب جمال علي مهمة تدريب الفريق المذكور، جعل مهمة نور صبري توأد في مهدها، بسبب خلافات سابقة بينهما عندما كان جمال علي مدرباً لنفط الوسط ونور صبري حارساً له قبل مواسم عدة، لذلك قرر نور صبري العدول عن قرار الاعتزال ومواصلة اللعب.
يذكر أن نور صبري مثل العديد من الفرق العراقية منذ بروزه في الملاعب مع فريق الكاظمية ثم الزوراء والقوة الجوية والطلبة والشرطة والميناء ودهوك والنفط والنجف ونفط الوسط وغيرها، كما احترف في الدوري الإيراني وأيضاً في الدوري السعودي، فضلاً عن ذلك فقد مثّل جميع المنتخبات العراقية، وكان من المساهمين في تحقيق لقب بطولة أمم آسيا للمنتخب العراقي الأول في عام 2007.
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