كأس الخليج العربي يدشن الموسم 8 أكتوبر

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، انطلاق المسابقات الكروية للموسم الرياضي 2020-2021 بدءاً من يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بمسابقة كأس الخليج العربي، تليها مباريات التصفيات التمهيدية لبطولة كأس رئيس الدولة لأندية الدرجة الأولى يوم 9 أكتوبر.

ويأتي القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المختصة بالدولة، وسيقوم اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية بتحديد مواعيد وجداول مباريات كل مسابقة، بفترة زمنية كافية تُتيح للأندية الاستعداد الأمثل للموسم الجديد.

ووجّه اتحاد كرة القدم شكره للأندية على التزامها وتقيدها بتطبيق البروتوكول المعتمد حفاظاً على سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، واللاعبين، والعاملين في قطاع كرة القدم.

وفي الوقت الذي قام فيه اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بتوزيع البروتوكول الخاص في مرحلة سابقة، تترقب صدور البروتوكول النهائي الذي سيكون مسار عمل الفرق كافة، وسيتضمن كل تفصيل خاص يتعلق بكيفية التعامل مع الجائحة والآليات التنظيمية التي ستحكم العمل في الفرق أو في المسابقات المحلية.

وقطع المسؤولون في اتحاد الكرة والرابطة خطوات كبيرة في وضع الرتوش الأخيرة، ونيل الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة، كما يتوقع أن يعالج البروتوكول كل تفصيل، خاصة على صعيد كيفية التعامل مع «اللاعب أو المدرب أو الإداري» في حال الإصابة بالفيروس.

وكانت الفترة السابقة حملت الكثير من التساؤلات:

هل سيكون هناك تأجيل للمباريات في حال تعرض أي فريق لعدد من الإصابات في تشكيلته، سواء من أساسيين، أو احتياطيين، ومتى ستطبق هذه الحالة؟ هل سيعتبر الفريق خاسراً في حال عدم قدرته على استكمال لائحة اللاعبين كما حصل مع الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا على سبيل المثال؟ هل سيتم السماح برفع عدد قيد اللاعبين، بما يتيح لكل فريق السماح بإشراك لاعبي «الرديف»، أو أي من لاعبي فريق 19 سنة في الفريق الأول من أجل تعويض الغيابات؟

كما يطرح السؤال نفسه، هل سيكون على الأندية فرض «عقوبات مالية» على اللاعب المصاب، في حال تعرض للإصابة، بسبب استهتار أو عدم تقيد بالتعليمات والالتزام بالإرشادات، خاصة أن للإصابة، أو نقل العدوى إلى أي زميل، آثاراً سلبية في الفريق، وربما في نتائجه في المسابقات الرسمية.