النصر يتسلح بـ«نجومية الميركاتو» لتحقيق الحلم الغائب منذ 34 عاماً

ستكون الأنظار موجهة صوب نادي النصر خلال الموسم المقبل، بعد أن أصبح عن جدارة نجم الميركاتو الصيفي من خلال إبرامه العديد من الصفقات المدوية استعداداً لدوري الخليج العربي، وأملاً في الحفاظ على لقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربي الذي حققه للمرة الثانية في تاريخه.

ولعل الحلم الغائب منذ 34 عاماً بتحقيق لقب مسابقة الدوري، لم يعد أمامه أي عوائق، وأصبح طريقه ممهداً من أجل تحقيقه، ليكون هديه الكرواتي كرونوسلاف صاحب البصمة الكبيرة مع الفريق منذ قدومه الموسم الماضي.

البداية كانت عبر التعاقد مع سيباستيان تيجالي هداف دورينا السابق ونجم نادي الوحدة والذي ضرب به العميد عصفورين بحجر واحد بعد حصول اللاعب على الجنسية الإماراتية، بجانب عبد الرحمن يوسف قادماً من الظفرة، ثم توالت الصفقات، بضم لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز قادماً من نادي الشارقة وأخيراً صانع الألعاب ضياء سبع، ليكمل عقد لاعبيه الأجانب مع كل من الهولندي براندلي كواس والبرتغالي أنطونيو خوسيه «توزيه»، بعد أن قررت الإدارة النصرواية الإبقاء عليهما بعد المردود الإيجابي الذي حققاه خلال الموسم الماضي.

وعلى صعيد اللاعبين المقيمين، فقد ضم النصر البرازيلي كايكي جيسوس، والجزائري لطفي معاشو، بجانب كل من البرازيلي جابريال فالينتيني، وجلوبير سانتوس، والنيجيري شوكوبيوكا.

وبسبب الظروف الحالية والاستثنائية لفيروس «كوفيد -19»، وعدم القدرة على إقامة معسكرات خارجية كحال بقية الأندية، فقد أقام العميد 3 معسكرات داخلية خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى 6 وديات كان آخرها مواجهة الظفرة قبل أيام واستطاع أن يفوز فيها بنتيجة 5-2، فيما ينتظر أن يدخل المواجهة السابعة اليوم الأربعاء أمام عجمان.

البدايات مبشرة والصفقات مدوية فهل يفعلها العميد النصراوي ويسعد جماهيره بدوري الخليج العربي.