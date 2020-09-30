الجوائز 30.5 مليون دولار.. النسخة الثانية من كأس السعودية للخيول تنطلق 19 فبراير

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل السعودية عن إقامة النسخة الثانية من كأس السعودية يومي 19و 20 فبراير 2021 بمشاركة أبرز الأسماء العالمية للمنافسة على جوائز السباق الأغلى في العالم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

وأوضح الفيصل في المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء في الرياض أن إجمالي قيمة الجوائز في النسخة الثانية تصل إلى 30.5 مليون دولار أمريكي بزيادة مقدارها 1.3 مليون دولار عن النسخة الأولى.

وقال بندر بن خالد: «لا نبالغ عند الحديث عن النجاح الذي حققه كأس السعودية ٢٠٢٠، باستقطاب أفضل الخيل والمدربين والفرسان في العالم خلال الدورة الأولى لسباق دولي جديد يقام لأول مرة».

وكشف أن المشاركة ستكون مجانية، وسيكون الشوط الأبرز شوط ( كأس السعودية ) في 20 فبراير وستحظى ثلاثة من الأشواط الرملية بزيادة في قيمة جوائزها.

وبين الفيصل أن سباق ديربي السعودية على مسافة 1600 متر ستزيد جوائزه لتصبح 1.5 مليون دولار بدلاً من 800 ألف دولار.

وارتفعت قيمة سباق عبيَّه السعودية للجواد العربي، البالغة مسافته 2000 متر، من 1.9 مليون دولار إلى مليوني دولار، وتضاعفت قيمة جوائز سباق نادي سباقات الخيل التكافئي للخيل المحلية من نصف مليون دولار إلى مليون دولار، أما في يوم تحدي الفرسان الدوليين وهو يوم 19 فبراير قبل يوم من كأس السعودية ويشارك فيه 14 من أفضل الخيالة في العالم، منهم سبع فارسات وخمس فرسان دوليين بالإضافة الى فارسين محليين، سيتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها مئة ألف دولار.

وشارك 64 جواداً من خارج المملكة في النسخة الأولى لكأس السعودية عام 2020، يمثلون 10 دول مختلفة، وواجهوا 26 منافساً من الجياد المحلية في السباقات الدولية السبع، لتشهد خمسة سباقات منها انتصار المنافسين القادمين من خارج المملكة. ومن المقرر تجاوز كأس السعودية 2021 لعدد المشاركين لهذه النسخة حيث تمت اضافة سباق جديد أُعلن عن إقامته يوم الجمعة وهو سباق لونجين العشبي.

ولتعزيز الاهتمام والطابع الدولي، سيقام سباق السعودية الدولي من فئة التكافؤ الذي تصل قيمة جوائزه إلى 500 ألف دولار، على المضمار العشبي لمسافة السباق البالغة 2100 متر، وسيفتح مجال المشاركة فيه أمام الجياد المدربة في دول غير مدرجة ضمن المستوى الأول من قبل منظمة IFHA وفي ما يخص مشاركة الخيل المحلية في هذا الشوط فسيكون بإمكانها التسجيل طالما حازت على مشاركة واحدة محلياً قبيل الأول من فبراير لعام 2021.

من جهته قال توماس ريان مدير سباق كأس السعودية في نادي سباقات الخيل: «نفخر بالنجاح في جذب أهم العناصر الفاعلة في هذه الرياضة للمشاركة بجيادهم في فعالية تطلق لأول مرة».

وتابع: «بالإضافة إلى ما شهدناه من تطور تدريجي أظهرته تلك الخيل بعد مشاركتها في السباق، فإن الشكل المبهر الذي ظهرت به يُشكل حافزاً إضافياً لمدربي والملاك للقدوم والمشاركة في العام المقبل».

وأضاف: «هنا تجدر الإشارة إلى أن الجواد «مشرف» الذي تم تدريبه في بريطانيا على يد جون جوسدن، وفاز بانطلاقاته الثلاث بعد حلوله في المركز الثاني خلال شوط الديربي السعودي، بما في ذلك حصوله على انتصار في شوط من الفئة الأولى في فرنسا وهو شوط الديربي الفرنسي».

وقال: «أما «كول ذا ويند» الذي فاز بسباق شوط لونجين العشبي، فقد أضاف الى رصيده انتصارا مهما من الفئة الثالثة وذلك في أول مشاركة له بعد عودته إلى فرنسا، ثم حصل بعد ذلك على مركز الوصيف في الفئة الثانية مع فوز آخر له في الفئة الثالثة».

وأشار رايان إلى التحديات العالمية الكبيرة التي تواجه إقامة السباقات الدولية، وقال: «لا شك أنه وقت صعب لتنظيم أحداث عالمية واسعة النطاق، والعمل الجاد والحقيقي يبدأ الآن، بالمحافظة على قنوات الاتصال مفتوحة، والعمل بشكل مستمر مع الجهات المختصة لإقامة هذا الحدث العالمي بأفضل وأسلم طريقة ممكنة».