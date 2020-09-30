«الشارقة للدفاع» ينظم دولية التايكواندو تحت شعار «سلام لبيروت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مبادرة «مسرعات 24» التي تم إقرارها في لجنة التخطيط الاستراتيجي للنادي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، وحضور كل من أحمد سعيد الجروان نائب الرئيس، وكافة الأعضاء، إضافة إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي، والمدير التنفيذي للنادي ومدير الفرق الرياضية.

وشهد الاجتماع الإعلان عن إقامة بطولة الشارقة الدولية للتايكواندو عن بعد (البومسي) خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل تحت شعار «سلام لبيروت»، وذلك دعماً للمبادرة التي أطلقتها مؤسسة «القلب الكبير».. وتم التأكيد على إقامة البطولة تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي وبالتنسيق والتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي للتايكواندو.

وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة واعتماد عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة مواصلة السعي للحفاظ على النقلة النوعية للنادي، وتعزيزها في المستقبل في كافة الجوانب الرياضية والثقافية والتطويرية والإعلامية، بما يخدم توفير أفضل خدمة رياضية بأعلى درجة من الجودة، لأكبر شريحة من محبي ومنتسبي رياضات الدفاع عن النفس.

وقال أحمد عبدالرحمن العويس: «تتلخص مبادرة مسرعات 24 في انتهاج افضل الأساليب العالمية الرياضية للتسريع في برامج النادي التي تهدف لتحقيق رؤية وحلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطوير الالعاب الفردية، للوصول بها إلى منصات التتويج الاولمبية والدولية بحيث يكون لرياضات الدفاع عن النفس حصة في ذلك بالاستفادة من دعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وشهد الاجتماع اعتماد الخطوات الرئيسية للمبادرة التي تهدف بالأساس الى اختصار زمن استكشاف وإعداد وتطوير اللاعب الاولمبي ليصبح بطلا من خلال عدد من البرامج التدريبية والتطويرية والبرامج الذهنية ذات الصلة والتي تم انتقاؤها ودراستها لذلك».

وقدم أحمد عبدالرحمن العويس الشكر والتقدير باسم أسرة النادي الى مجلس الشارقة الرياضي ورئيسه عيسى هلال الحزامي للتوجيهات والدعم الكبير لإنجاح برامج ومشروعات النادي المستقبلية لتحقيق المزيد من العمل الاحترافي الهادف وبما يساهم بتطور رياضات الدفاع عن النفس في أندية إمارة الشارقة.

من جهته أشاد نائب رئيس مجلس ادارة النادي أحمد الجروان بالجهود التي يبذلها فريق عمل النادي، والتي أسهمت بشكل فاعل في رسم ملامح تبشر بالخير للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لدعم تنفيذ مبادرة «مسرعات 24»، وبطولة التايكواندو، بما يساهم بتحقيقهما للعلامة الكاملة من النجاح على ان يكون هناك اعلان رسمي للتفاصيل الفنية والإدارية في وقت قريب، وأثنى نائب رئيس المجلس على التعاون المشترك بين نادي الدفاع عن النفس والاتحادات الرياضية بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية كبرى في المرحلة المقبلة.