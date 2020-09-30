خورفكان يلتقي حتا غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلتقي فريقا خورفكان وحتا، مساء الخميس في تجربة ودية بملعب النسور الخضر، ويقود المدرب المؤقت بدر صالح فريق خورفكان في اللقاء، ويسعى الفريقان إلى تحقيق مكاسب فنية من المباراة التي تأتي ضمن برنامجيهما الإعداديين الموضوعين للموسم الجديد، وسيؤدي خورفكان تجربة أخرى مع فريق العروبة الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، تنتظر جماهير خورفكان إعلان اسم المدرب الجديد للفريق بعد قبول اعتذار الإسباني كانيدا، وتدرس شركة كرة القدم أكثر من سيرة ذاتية لكنها تفضل التعاقد مع مدرب يملك خبرة في دورينا وسبق العمل في أندية الخليج العربي.