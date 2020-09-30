استمرار آلية دعم الأندية السعودية بدون تغيير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



أكدت مصادر متطابقة أن مشروع آلية دعم الأندية السعودية لن يتغير في الموسم الجديد 2020-2021 رغم ظروف جائحة كورونا.

وكان الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة قد عقد الاثنين اجتماعاً برؤساء أندية دوري المحترفين أبلغهم فيه بالاستراتيجية الخاصة بالدعم ونظام الحوكمة ومستجدات المرحلة.

وتحظى الأندية بدعم يبلغ أكثر من ملياري ريال بواقع 100 مليون لكل ناد توزع: 50 مليون ريال مقطوعة، و20 مليوناً وفقاً ضوابط تطبيق بنود الحوكمة و10 ملايين ريال لتطوير مقرات الأندية فيما سيتم تأجيل الدعم الخاص بالحضور الجماهيري والفعاليات الذي يبلغ 20 مليون ريال لحين السماح بدخول الجماهير إلى المباريات من قبل جهات الاختصاص بمتابعة جائحة كورونا.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم قصر النسخة القادمة من بطولة كأس الملك لأندية دوري المحترفين الستة عشر نظراً لبداية الموسم المتأخرة، ما يعني أن البطولة ستنطلق من دور الثمن النهائي بعد إلغاء الأدوار التمهيدية، علماً أن النسخة الحالية ستستكمل في نهاية أكتوبر المقبل بمواجهات نصف النهائي التي تجمع النصر بالأهلي، والهلال بأبها.