الإمارات يستضيف مسافي غداً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

يستضيف فريق الإمارات مسافي، الخميس، في تجربة ودية تدخل ضمن تحضيرات الفريقين لدوري الهواة وتصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفاز الإمارات في آخر تجاربه على اتحاد كلباء بهدفين لهدف فيما كسب مسافي رديف خورفكان بثلاثية نظيفة.

ويتطلع جوكيكا مدرب الصقور وعبدالغني نوح مدرب مسافي إلى تجربة مفيدة يقفان من خلالها على مستوى فريقيهما، ومدى جاهزيتيهما للاستحقاقات المنتظرة.

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