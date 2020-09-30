الاتحاد العربي للشطرنج ينظم بطولة «سلام لبيروت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد العربي للشطرنج البطولة العربية المفتوحة للرجال والسيدات، تحت شعار «سلام لبيروت»، والتي تقام خلال الفترة بين الأول والثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أنه تم إطلاق «سلام لبيروت» على اسم البطولة العربية، تأكيداً للتضامن العربي مع الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن للرياضة وجهاً إنسانياً من خلال شعار الاتحاد العربي للشطرنج (العرب أمة واحدة)، منوهاً بأن رسوم الاشتراك في البطولة ترصد ريعها لصالح الاتحاد اللبناني للشطرنج. وقال: نعمد من خلال البطولة إلى مواصلة الحراك الشطرنجي العربي، والصمود بوجه فيروس «كورونا» الذي أضر بجميع دول العالم، ونحافظ على تنفيذ خطتنا للموسم الحالي عبر «الأون لاين»، حين يتنافس اللاعبون عبر موقع (lichess.org)، وفق رقابة تحكيمية عبر تقنية «zoom»، ولدينا ثقة بجميع اللاعبين العرب باعتمادهم النزاهة في كل البطولات الشطرنجية، ونؤكد أن هذا المحفل العربي يشكل طريقاً للمّ الشمل، فضلاً عن السماح للمواهب الشطرنجية على مستوى الجنسين بالاحتكاك وتطوير قدراتهم، ولدينا في الساحة العربية رصيد وافر من الأبطال والبطلات، الذين يعززون قدرات بعضهم عبر جولات تنافسية، ونتوقع أن تحفل البطولة بالقوة والتنافس للوصول إلى المراكز الأولى، متمنين أن يحالف التوفيق الجميع، ويقدموا ما يليق بمستوى الشطرنج العربي، ورصدنا جوائز مالية تحفيزية لأصحاب المراكز الأولى في كل مرحلة.