شكرا لقرائتكم خبر عن الحقايق تدشن النسخة الـ6 من مهرجان البيت متوحد للهجن بالوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تنطلق صباح الأربعاء بالميدان الجنوبي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، منافسات النسخة السادسة من مهرجان البيت متوحد لسباقات الهجن 2020 الذي يأتي استكمالاً لنجاحات النسخ الخمس السابقة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 20 شوطاً لفئة الحقايق الصعوب منها 14 شوطاً للأبكار و6 للجعدان، يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة. وتأتي الانطلاقة مع الشوط الرئيسي الأول للأبكار الصعوب؛ حيث تركض نجائب الأصايل من أجل حصد الناموس والمركز الأول في المهرجان، والحصول على الجائزة المالية المخصصة للفائز بالشوط وهي عبارة عن مجسم البيت متوحد+200 ألف درهم، فيما يحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز مالية قيمة. وخصص الشوط الرئيسي الثاني للجعدان الصعوب؛ إذ يحصل الفائز على مجسم البيت متوحد+ 200 ألف درهم، أما الأشواط من الثالث وحتى العاشر فيحصل الفائز بناموس الشوط على الجائزة المالية وقدرها 100 ألف درهم، فيما يحصل بقية الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية قيمة تبدأ من 20 ألف درهم. وفي الأشواط من الحادي عشر وحتى الشوط الـ20 خصصت اللجنة المالية جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم للفائز بلقب الشوط، وجوائز مالية للفائزين بالمراكز من الثاني وحتى العاشر، ويمثل مهرجان البيت متوحد أحد أهم السباقات التي يأتي انطلاقها قبل شارة البداية لموسم سباقات الهجن. تنظيم مميز وأعرب عدد من ملاك الهجن عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على إقامة المهرجان وتخصيص جوائز مالية قيمة للفائزين فيه، مؤكدين أن هذا الدعم يعد إحدى الركائز الأساسية في استمرارية الإقبال الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من قبل شريحة كبيرة من الملاك والمضمرين الذين يمثلون جميع الميادين الخاصة بسباقات الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أثنى الملاك على التنظيم المميز الذي خرجت به النسخ السابقة من المهرجان ما يؤكد أن النسخة الحالية لن تقل عمّا سبقها بفضل القوانين التي يضعها اتحاد سباقات الهجن والمسؤول عن تنظيم سباقات الهجن في الدولة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالمشاركة في المهرجان. دعم القيادة الرشيدة وثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للرياضة والرياضيين بشكل عام وسباقات الهجن على وجه الخصوص، الذي كان له بالغ الأثر فيما تحققه رياضة الإمارات من نجاحات وتفوق في كافة المجالات. وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً أن هذا الاهتمام أسهم في الحفاظ على الموروث العربي الأصيل وتطويره وزيادة شعبيته وإثرائه على الصعد كافة حتى ترسخ في نفوس الأجيال وتنمية روح الانتماء والارتباط بالتراث لديهم. كما ثمن جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في الدفع بسباقات الهجن نحو آفاق أرحب من خلال متابعته وتوجيهاته التي دائماً ما تحقق قفزات في السباقات على مستوى التطور التكنولوجي والتطوير وتوفير البنية التحتية للميادين، وقال إن تعليمات سموه بخفض قيمة الغرامات للمشاركين، تؤكد أن مشاركة الملاك في جميع المنافسات تمثل أهمية خاصة من خلال تذليل الصعوبات التي تواجههم. وأوضح رئيس اتحاد الإمارات للهجن، أن سباقات الهجن ليست مجرد تنافس وتنافس في الميادين بين المطايا؛ بل هو إرث وتاريخ وارتباط بماضي الآباء والأجداد الذين قدموا لنا هذا التراث الغالي الذي يحمل معاني عدة وعميقة ترسخت في النفوس وتناقلتها الأجيال عبر السنين لتقدمها للأجيال الحالية من أجل أن تتواصل مسيرة الارتباط بها بكل فخر واعتزاز. تفاعل كبير وأضاف: «في المواسم الماضية تفاعل الجميع مع المهرجان فقدموا لوحات رائعة من خلال إسهام المضمرين والملاك ودفعهم بنخب المطايا في السباقات، الأمر الذي أثرى الميادين في كافة المنافسات الحاضرة، موضحاً أن هذا الموسم قد يكون استثنائياً بسبب جائحة كورونا، لكن الجميع حريص على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضعها الجهات المختصة».