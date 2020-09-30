عبدالله الشحي: خطة استراتيجية لحكام الصالات حتى 2023

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو أعرب عبدالله الشحي، مشرف التحكيم وعضو اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عن سعادته الكبيرة بتميز جميع الحكام في مباريات «بلاي أوف» كرة الصالات في ختام الدوري المستكمل 2019-2020، وقال: «كل الشكر والتقدير إلى اتحاد الكرة ومجلس الشارقة الرياضي، ولجنة كرة الصالات برئاسة عبدالملك جاني على متابعته لإعداد وتجهيز الحكام». وأضاف: «راضون تماماً عن المستويات المتميزة التي قدمها حكام كرة الصالات في تسع مباريات جرت خلال الأيام الماضية، من بينها 3 نهائيات لم تكن بها أخطاء تذكر من مجموع 12 حكماً أداروا هذه المباريات الحاسمة، رغم أنهم عائدون إلى الملاعب بعد توقف استمر أكثر من 6 أشهر، ولكن بفضل دعم واهتمام لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم برئاسة علي حمد البدواوي وفقنا في تحضيرالحكام فنياً وبدنياً وذهنياً، واختبرناهم قبل استكمال الدوري، وحرصنا أن نعمل بصمت طوال فترة توقف المنافسات بعقد اجتماعات فنية عن بعد أطلعنا فيها الحكام على كافة المستجدات والتعديلات التي طرأت على اللعبة مؤخراً». وأضاف: «كنا أيضاً على تواصل مع لجنتي حكام كرة الصالات في الاتحادين الدولي والآسيوي؛ للتنسيق معهما حرصاً منا على الاطلاع على المستجدات والتعديلات الخاصة بقوانين اللعبة؛ كي نضع حكامنا في الصورة أولاً بأول». وتابع: «عقدنا خمسة اجتماعات فنية عن بعد خلال الشهور الماضية، وفي نفس الوقت كان الحكام يؤدون التدريبات بصورة منتظمة، وفقاً للإجراءات الاحترازية، والتدابير التي وضعها بروتوكول اتحاد الكرة، وكل الحكام سيكونون جاهزين لإدارة المباريات متى ما انطلقت المنافسات». وأوضح عبدالله الشحي أن ورشة حكام كرة الصالات التي عقدت الاثنين في مقر اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالشارقة كانت ناجحة، وكانت خاصة بالحكام الذين ينتظرون الترقي إلى الدرجة الأعلى في الفترة القادمة، وبطبيعة الحال ستكون الترقية وفقاً لمستويات وأداء هؤلاء الحكام في الموسم الجديد. وأشار إلى أن الورشة تمخضت عن وضع خطة استراتيجية لحكام اللعبة خلال الفترة 2020-2023 بالإضافة إلى وضع أجندة عمل للموسم الجديد 2020-2021 ركزنا فيها على الرؤية والرسالة والقيم والأهداف. وفي ختام تعليقه، أشاد بجميع الجهات التي تعاونت في إعداد الحكام بالصورة التي جعلتهم يظهرون بلياقة بدنية عالية وحضور ذهني في جميع المباريات، ولهم الشكر، ونحن ننتظر منهم الأفضل دائماً».