الاتحاد العربي للشطرنج ينظم دورة المدربين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد العربي للشطرنج، دورة دولية للمدربين العرب «أون لاين» بالتعاون مع أكاديمية آسيا للشطرنج بإشراف لجنة المدربين بالاتحاد الدولي للشطرنج وشارك في الدورة 51 مدرباً من 20 دولة عربية وعُقدت الدورة في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، وحاضر فيها المدربان الدوليان ايفان سوكولوف من هولندا وارتشر يوسوبوف من روسيا وسامي خضر سفاريني من الأردن و باسم أمين من مصر. وفي ختام الدورة رحب الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بجميع المشاركين، وهنأهم على نجاح الدورة وشكر رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي للشطرنج فيكتور بولوغان لحضورهم عن بعد فعاليات الدورة. وبدوره هنأ رئيس الاتحاد الدولي المشاركين والمنظمين في الدورة الذي اعتبرها من أنجح الدورات التي أقيمت عن بعد، وشكر الاتحاد العربي للشطرنج على الجهود التي يبذلها لرفع مستوى المدربين واللاعبين العرب.