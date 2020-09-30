شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون باتشيكو عقبة في طريق احتراف مصطفي محمد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددا بعدما تمسك البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق بتواجد مصطفي محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث اكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك في البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالي على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد في أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء للإطمئمنان عليه.

وأشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

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وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى في الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فإن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.

فيما استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو في تصفيات أمم افريقيا ، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالي.