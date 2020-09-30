شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال حكمًا لمباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم أحمد جمال لادارة مباراة الأهلي والترسانة بدور الـ16 لمباريات كآس مصر المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السلام.. وشهدت قائمة الأهلى للمباراة الترسانة المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة، كلاً من: محمد الشناوى حيث فضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته بعدما شارك فى جميع مباريات الفريق الـ30 التى خاضها ببطولة الدورى حتى الأن والتى توّج بها الأهلى رسمياً مؤخراً كما خرج من القائمة، كلاً من، رامى ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولى التونسى على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على أجازة لمدة يومين قبل الأنضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه فى الأجندة الدولية.

وضمت قائمة الأهلى لمباراة الترسانة، كلاً من: ‏ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجى ومحمد مجدى قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد ‏هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسى أبرزهم محمد الشناوى حارس الفريق الذى فضّل الجهاز استبعاده لإراحته.