الارشيف / اخبار الرياضه

صن داونز يوافق على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يوافق على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني يعد واحد من 3 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر وخلافة السويسري رينيه فايلر الذي سيرحل عن الفريق بعد مواجهة الترسانة في بطولة كأس مصر.

وقال المصدر ان هناك اجتماع بين بيتسو موسيماني وباتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز انتهي بالموافقة على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي بصورة ودية ، مما يسمح للمدرب بالتفاوض مع الاهلي مصطحبا معه مساعده والمعد البدني ومحلل الاداء.

وأضاف المصدر ان موسيماني وطاقمه قاموا بعمل تحليل استعدادا للسفر للقاهرة،  واضاف المصدر ان هناك 2 مدربين لديهم اولوية عن موسيماني بالنسبة لادارة الأهلي في الوقت الذي ارتفعت حظوظ موسيماني نظرا لدرايته التامه بفرق افريقيا كما انه سبق وان فاز بالبطولة الافريقية مع صن داونز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صن داونز يوافق على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا