شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يوافق على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني يعد واحد من 3 مرشحين لتدريب الفريق الأحمر وخلافة السويسري رينيه فايلر الذي سيرحل عن الفريق بعد مواجهة الترسانة في بطولة كأس مصر.

وقال المصدر ان هناك اجتماع بين بيتسو موسيماني وباتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز انتهي بالموافقة على رحيل موسيماني لتدريب الأهلي بصورة ودية ، مما يسمح للمدرب بالتفاوض مع الاهلي مصطحبا معه مساعده والمعد البدني ومحلل الاداء.

وأضاف المصدر ان موسيماني وطاقمه قاموا بعمل تحليل كورونا استعدادا للسفر للقاهرة، واضاف المصدر ان هناك 2 مدربين لديهم اولوية عن موسيماني بالنسبة لادارة الأهلي في الوقت الذي ارتفعت حظوظ موسيماني نظرا لدرايته التامه بفرق افريقيا كما انه سبق وان فاز بالبطولة الافريقية مع صن داونز.