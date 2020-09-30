شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوج ببطولة دورى البنتابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، بخالص التهنئة للاعبى والجهاز الفنى لفريق البنتابول، بعد التتويج بلقب بطولة الدورى، إثر تصدره للمنافسات ووصوله للنقطة 16 جمعهم من الفوز بكافة مبارياته بالدور الثانى، إضافة لثلاث مواجهات بالدور الأول مع عدم تعرضه لأية هزائم.

ووفقا للموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى، فإن البطولة جمعت فرق التجمع الأول بالقاهرة وسيجر من طنطا إضافة للدراويش والأشراف.

ويضم الفريق كل من محمد شاكر محد كيتا ومحمد حافظ ومحمود عليان وأحمد عبد الرازق ومحمد عنتر وكريم النساج وحسن إبراهيم وعادل نجيب وإسلام محسن وأحمد عرابى وبودى هشام ومحمد حسن وأحمد عاطف ومحمود يسرى.

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ويشمل الجهاز الفنى حسن الإسناوى مدير فنى، محمد كاتى مدرب عام، محسن العركى مدير إدارى، محمود خليل مشرف اللعبة وعادل مصطفى مدير النشاط.