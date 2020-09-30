بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد أنتى تشاتشيتش الـ 67 بعد الفوز على الاتحاد

بهذا ألفوز يواصل بيراميدز تضييق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 7 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

وعبر أنتى تشاتشيتش عن سعادته البالغة بألفوز وحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري، والتقدم خطوة أخرى فى جدول الترتيب لمواصلة المنافسة على المركز الثانى، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل فى كل شيء واستحق تحقيق نتيجة كبيرة، وحزين من كم ألفرص السهلة التى ضاعت فى المباراة.

أوضح المدرب أن ألفريق المنافس لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لبيراميدز مع طرد لاعب الاتحاد فى الشوط الأول، ويود شكر لاعبى ألفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل 3 أيام.

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وحول تغيير عبد الله السعيد، كشف تشاتشيتش أنه خرج بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل 3 أيام وعاد بعد إصابة قوية، وفضل راحته، موضحا أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددى فى خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.

المدرب قال إنه ما تزال هناك 4 مباريات متبقية فى الدورى وألفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثانى ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن ألفريق يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، مشددا على أن حصد النقاط مهم حاليا وراض تماما عن الآنتصار.