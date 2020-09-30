بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد أنتى تشاتشيتش الـ 67 بعد الفوز على الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى بيراميدز بعيد ميلاد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير ألفنى لفريق الكرة الـ 67، حيث إنه من مواليد 1953، وذلك عقب ألفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة دخلها ألفريق السمأوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.
وعقب المباراة، احتفل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذى والكابتن هانى سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيونى مدير التعاقدات وجميع أفراد الجهاز ألفنى والإدارى والطبى واللاعبون بعيد ميلاد المدرب وسط فرحة وسعادة كبيرة.
بهذا ألفوز يواصل بيراميدز تضييق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 7 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.
وعبر أنتى تشاتشيتش عن سعادته البالغة بألفوز وحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري، والتقدم خطوة أخرى فى جدول الترتيب لمواصلة المنافسة على المركز الثانى، موضحا أن بيراميدز كان الأفضل فى كل شيء واستحق تحقيق نتيجة كبيرة، وحزين من كم ألفرص السهلة التى ضاعت فى المباراة.
وحول تغيير عبد الله السعيد، كشف تشاتشيتش أنه خرج بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل 3 أيام وعاد بعد إصابة قوية، وفضل راحته، موضحا أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددى فى خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.
المدرب قال إنه ما تزال هناك 4 مباريات متبقية فى الدورى وألفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثانى ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن ألفريق يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، مشددا على أن حصد النقاط مهم حاليا وراض تماما عن الآنتصار.
الاحتفال بعيد ميلاد تشاتشيتش (1)
الاحتفال بعيد ميلاد تشاتشيتش (2)
الاحتفال بعيد ميلاد تشاتشيتش (3)
الاحتفال بعيد ميلاد تشاتشيتش (4)
الاحتفال بعيد ميلاد تشاتشيتش (5)
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