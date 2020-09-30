شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: موسيمانى قد يكون مدرب الأهلى المقبل بعد رحيل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي أحمد شوبير أن الاهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي لتدريب الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم ،الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر ، قائلاً: الاهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعاً أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي ، وشدد شوبير في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت ، على أن الاهلي أبلغ فايلر رسمياً برحيله عن الفريق.

من ناحية أخرى ، فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن صفقة النجم الجزائري يوسف البلايلي تعقدت، بعد أزمة فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

وقال المصدر لليوم السابع :"الأهلي السعودي هو من طلب فسخ عقد البلايلي وليس العكس كما يزعم وكيل اللاعب..فيفا أمهلت البلايلي مهلة حتي 3 أكتوبر للرد او لتقديم أي مستندات ليها علاقة بالقضية و في حالة ادانة البلايلي سيتم إيقافه لفترة طويله وهو الأمر الذي لن نتقبله".

ودخل يوسف البلايلي دائرة اهتمام النادي الأهلي لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد، إلا أن طلبات اللاعب وناديه الماديه في أول المفاوضات عطلت اتمامها قبل أن تطفو علي السطح أزمة فسخ عقده مع الأهلي السعودي.