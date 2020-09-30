شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 29/ 9/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون العرب، رصيده لـ 11 هدفا، بعد تسجيله فى شباك نادى مصر، كما رفع الغانى جون أنطوى رصيده لـ 8 أهداف بعد هز شباك زعيم الثغر، حيث شهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 29/ 9/ 2020 إقامة ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث إلتقى المقاولون العرب مع نادى مصر، وحقق ذئاب الجبل فوزًا عريضًا على منافسه، فيما اصطدم مصر المقاصة مع إنبى الذى أقتنص ثلاث نقاط غالية، وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى، ليواصل تضيق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى.



جدول ترتيب الهدافن

استعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث أضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 . بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام. Advertisements إنبى يهزم المقاصة بهدف "قاعود" ومحمد إبراهيم يهدر ركلة جزاء فاز فريق إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة. إنبى يهزم المقاصة بهدف "قاعود" ومحمد إبراهيم يهدر ركلة جزاء

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة. بهذا الفوز يواصل بيراميدز تضييق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 7 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

المقاولون يستعرض عضلاته أمام فريق مصر بسداسية مثيرةبيراميدز يواصل تضييق الخناق على الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندرى